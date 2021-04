Luka Elsner wil volgend seizoen een KV Kortrijk met “een nieuw gezicht” zien

Voor Luka Elsner zitten de eerste maanden als Kortrijkse coach erop. Het begin was moeilijk, hij kon het elftal pas op de voorlaatste speeldag definitief verzekeren van het behoud. De rek is eruit in de kern, de Sloveen acht het tijd voor tabula rasa. “Deze club heeft dringend nood aan verandering.”

Kortrijk eindigde het seizoen met 1-4, de zwaarste nederlaag van 2020-2021. Naar het beeld van het seizoen?

“Klopt. Deze match geeft me de argumenten om sommige spelers serieus wakker te schudden. Op deze manier is er voor hen geen plaats meer volgend seizoen. Deze club heeft dringend nood aan verandering. In elke linie! Zo zwak… Dat kan geen twee seizoenen op rij. Volgend jaar zullen de plaatsen wél duur zijn.”

Kunnen we stellen dat KVK zich op deze manier niet zal redden volgend seizoen?

“Dat denk ik inderdaad niet. Als je nog zo’n seizoen speelt, is degradatie je verdiende loon. We moeten ons daar bewust van zijn. Die schrik moet ons helpen het tij te keren. Of mijn ambitie niet hoger ligt dan alleen maar de degradatie te ontlopen? Uiteraard, maar we mogen in deze precaire situatie geen stappen overslaan.”

Had je gedacht dat het zo moeilijk zou zijn het moment dat je hier tekende?

“Neen, dat niet. Al had ik ook geen makkelijke start verwacht. Er heerste te veel onzekerheid binnen de club. Niet alleen door de trainerswissel, maar ook door te veel gehuurde spelers en te veel aflopende contracten.”

Wat opviel: Kortrijk pakte 40 procent van de punten tegen de grote ploegen.

“Is dat een goed teken? Ik vind van niet. Dat toont een mentaliteitsprobleem aan. Een speler moet altijd gemotiveerd zijn, ongeacht de tegenstander.”

Klopt het dat je liever pas in juni had getekend?

“Elke coach heeft dat liever. Om correct beoordeeld te kunnen worden, moet je de voorbereiding kunnen leiden. Zo kunnen je ideeën rijpen. Ook moet je inspraak hebben in de transfers. Dat is de sleutel naar succes. Ik wil spelers die begrijpen dat we veeleisend moeten zijn en die dat ook voor zichzelf zijn.”

Opvallend genoeg trok je al na vier weken exact dezelfde conclusie als je voorganger: te weinig grinta en drive.

“Uiteraard. Yves Vanderhaeghe heeft belangrijke zaken gerealiseerd met deze club. Natuurlijk stoot ik op dezelfde problemen. Mijn komst alleen gaat niets speciaals veranderen, daar is tijd voor nodig. De geschiedenis bewijst: een trainerswissel zorgt dan wel voor een boostje, maar vervolgens valt een groep snel terug op het originele niveau. In ons geval dus: te weinig spelers die zich met de club vereenzelvigen.”

Je bent geen coach die de zaken verbloemt.

“Ik vertel ook geen geheimen, hè. Om te kunnen groeien moet je de zaken durven te benoemen. Als ik tijd krijg, zal ik mijn voetbalfilosofie van aanvallend voetbal kunnen brengen. Maar daarvoor heb ik nieuwe spelers nodig. Ik wil meer jongens als Kristof D’Haene, die zich identificeren met de club. Er moet meer vechtlust in dit elftal komen. Deze ploeg laat veel te makkelijk over zich lopen.”

Iemand die wel over drive beschikt, is Radovanovic. Al verzoop hij ook tegen KV Mechelen.

“In je eentje kan je de defensie niet rechthouden, hè. Als de ploeg je naar beneden trekt, zal je uiteindelijk ook verzuipen. We hebben in élke linie versterkingen nodig. Op zo’n vijf à zes posities wil ik nieuwe gezichten zien. Radovanovic zal een belangrijke speler worden. Ik wil dat hij de leider van mijn defensie wordt. Aan hem om het heft in handen te nemen.”

Gaëtan Hendrickx zei dat de spelers je ideeën nog niet allemaal snappen, maar dat Kortrijk van een andere orde zal zijn eens het voor iedereen duidelijk is.

“Dat is interessante informatie. Ik ga dus nog meer werken op transmissie en communicatie. Het heeft tijd nodig voor de mayonaise pakt. Mijn uitdaging is fris voetbal te brengen met dit team. Ik ben ervan overtuigd dat het zal lukken.”