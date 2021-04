Jaar van ups en downs (bis): de tien voornaamste pieken en dalen in het seizoen van Anderlecht

Een jaar van hoogtes en laagtes. Alweer, mogen we wel zeggen. Al moet gezegd: Anderlecht kende dit seizoen veel meer ups dan de vorige seizoenen. Het haalt minstens een vierde plaats binnen, terwijl het de vorige jaargangen pas als zesde en achtste afsloot. We nemen je mee langs de tien voornaamste pieken en dalen van Anderlecht in de reguliere competitie.

El Hadj valt Kompany in de armen na de zege op STVV. Anderlecht sluit de reguliere competitie af als nummer drie. Foto: Isosport

Starten met 6 op 12 (28 augustus) – klassement: 6de

Het seizoen begint niet dramatisch, maar wel erg matig. In Oostende kan Anderlecht al voor de derde keer in vier wedstrijden niet winnen. Het laat de Kustboys eenvoudig 2-0 voorkomen, maar Trebel en Tau slepen wel nog een puntje uit de brand.

De eerste 6 op 6 (19 september) – klassement: 4de

Met overwinningen tegen Cercle Brugge en Waasland-Beveren bezorgt paars-wit zichzelf ademruimte. Op de Freethiel komt Anderlecht zelfs 0-4 voor, met dank aan Trebel, Doku, Verschaeren en Nmecha. Dat doet deugd. De jongens van Kompany slikken uiteindelijk wel nog twee tegengoals, maar staan voor het eerst in de top vier.

Na hausse komt vrije val (18 oktober) – klassement: 8de

Lang duurt het mooie liedje niet. Na een 1 op 9 dondert Anderlecht naar de achtste plaats. Eerst komt het niet verder dan een gelijkspel tegen Eupen, daarna volgt een 3-0-pandoering van Club Brugge en nog een week later lukt het ook thuis tegen OHL niet om te winnen. RSCA komt 2-0 voor, maar laat de Leuvenaars nog op gelijke hoogte komen.

Eerste grote zege (1 november) – klassement: 5de

Anderlecht klopt met Antwerp voor het eerst een topploeg en tankt vertrouwen. Mukairu maakt het enige doelpunt van de wedstrijd. Een week eerder is er ook al gewonnen van Kortrijk, waardoor de jongens van Kompany naar de vijfde plaats opschuiven.

3 op 12 en crisis (4 december) – klassement: 8de

Na elke opsteker volgt een terugval. Het is het verhaal van het hele seizoen. Net als Anderlecht lijkt te kunnen aansluiten bij de top vier, blijft het steken op 3 op 12 tegen Gent, Beerschot, Standard en Zulte Waregem. De top vier lijkt verder weg dan ooit, want we zijn bijna halverwege de reguliere competitie en paars-wit staat pas achtste.

Met goed gevoel de winter in (27 december) – klassement: 4de

Net voor de winterstop plaatst Anderlecht een tussenspurt. Het boekt 9 op 12 met zeges tegen Genk, Oostende en Beerschot. Na een vlotte 2-0-overwinning tegen de Ratten staan de jongens van Kompany plots in de top vier. Een plezant gevoel om mee de winterstop in te duiken.

Terug bij af na 6 op 18 (31 januari) – klassement: 6de

Na de winterstop kan paars-wit de positieve lijn allesbehalve doortrekken. De start is dramatisch met een 0 op 6 tegen OHL en Eupen, daarna volgen nog gelijke spelen tegen Waasland-Beveren, Moeskroen en Gent. De trein raakt maakt niet op de rails.

Zege van de hoop (7 februari) – klassement: 5de

Na een moeilijke periode, waarin het voetbal vaak degelijk is maar de resultaten niet volgen, volgt een referentiewedstrijd in Genk. Anderlecht buigt er een 1-0-achterstand in een overwinning om, maar maakt vooral indruk met uitstekend voetbal. Er is nog hoop.

Een laatste dipje (21 februari) – klassement: 4de

Alweer volgt na een betere periode een inzinking. RSCA speelt eerst 0-0 gelijk bij Cercle Brugge, en gaat dan pijnlijk thuis met 0-2 onderuit tegen Kortrijk. Zo wordt het heel moeilijk om de Champions‘ play-offs te halen, al laat ook de concurrentie voortdurend steken vallen en is er in het klassement nooit een man over boord.

Straffe eindspurt (18 april) – klassement: 3de

Tegen Zulte Waregem begint Anderlecht met een 4-1-overwinning aan een zegereeksje, en deze keer volgt er geen dipje meer. Toch niet in de reguliere competitie. De jongens van Kompany boeken hun eerste 12 op 12 met ook nog zeges tegen Antwerp, Club Brugge en STVV. De Champions‘ play-offs zijn binnen en paars-wit sluit de reguliere competitie af op plaats drie, zijn hoogste notering van het hele seizoen.