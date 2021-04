Schaduwcoach Bjorn Ruytinx maakt ondanks gemist play-offs positieve balans op voor OHL

Het is een seizoenseinde in mineur geworden voor OHL. Na een nul op zes tegen Cercle en Waasland-Beveren eindigen de Leuvenaars op plaats elf, en blijven ze zonder play-offs achter. En toch vindt onze schaduwcoach Bjorn Ruytinx dat we vooral het positieve moeten onthouden. “We mogen ons niet blindstaren op die elfde plaats”, luidt het slotoordeel van ‘El Toro’.