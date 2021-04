Waasland-Beveren-CEO Antoine Gobin blikt terug op onwaarschijnlijke ontknoping en kijkt vooruit naar de barrages : “Hopelijk begin van een mooi verhaal”

Waasland-Beveren dwong op de slotspeeldag van de reguliere competitie barrages af na een onwaarschijnlijk slot. CEO Antoine Gobin (32) blikt terug op het wonder van Waasland-Beveren en kijkt vooruit naar de barrageduels tegen Seraing. “Het behoud in 1A was en is ons nog altijd ons doel”, zegt de Fransman vastberaden.