Schaduwcoach Patrick Goots verwacht dat Antwerp zijn tweede plaats vasthoudt in Champions’ play-offs

Na de deugddoende zege tegen Racing Genk trekt Royal Antwerp FC met de borst vooruit richting Champions’ play-offs. De Great Old begint als tweede aan de nacompetitie en wil die plaats koste wat het kost vasthouden. Onze schaduwcoach Patrick Goots (55) kijkt in drie thema’s vooruit en heeft er vertrouwen in. “Mbokani gaat vlammen, en van Lamkel Zé verwacht ik nog een eindschot.”