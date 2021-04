Ngo’s vragen regeringen om één dag militaire uitgaven te besteden aan hongerbestrijding

Ruim 250 ngo’s hebben dinsdag een open brief gepubliceerd waarin ze de regeringen oproepen om één dag van hun militaire uitgaven te besteden aan hongerbestrijding.

Dat meldt Oxfam België, dat de brief mee ondertekende. Slechts 26 uur van de wereldwijde militaire uitgaven volstaat om de 5,5 miljard dollar te dekken die nodig is om de meest kwetsbare mensen te helpen, zo luidt het.

De ngo’s hekelen dat, een jaar nadat de VN waarschuwde voor ‘hongersnoden van Bijbelse proporties’, rijke donoren nog maar 5 procent gefinancierd hebben van de oproep van de VN voor voedselzekerheid ter waarde van 7,8 miljard dollar voor 2021. Ze dringen in de open brief dan ook aan op een dringende verhoging van de hulp, ‘om te voorkomen dat dit jaar meer dan 34 miljoen mensen op de rand van de hongerdood worden gebracht’.

‘Fundamentele oorzaken aanpakken’

‘De rijkste landen snijden in hun voedselhulp terwijl miljoenen mensen hongerlijden; dit is een buitengewoon politiek falen’, zegt uitvoerend directeur van Oxfam International, Gabriela Bucher. ‘Zij moeten deze beslissingen dringend terugdraaien. En we moeten de fundamentele oorzaken van honger aanpakken. Wereldwijde honger gaat niet over een gebrek aan voedsel, maar over een gebrek aan gelijkheid.’

Eind vorig jaar schatte de VN dat 270 miljoen mensen een groot risico liepen op, of al te maken hadden met acute honger. Nu hebben volgens de hulporganisaties al 174 miljoen mensen in 58 landen dat niveau bereikt en lopen zij het risico te sterven door ondervoeding of gebrek aan voedsel.