In Limburg krijgen duizend proefpersonen prik van Chinees vaccin: “Eind augustus weten we of het werkt”

Beringen / Alken -

In het Beringse hotel Mezzo is een studie gestart naar een Chinees-Amerikaans coronavaccin. 850 tot 1.000 mensen krijgen er een prik met het vaccin of een placebo. Het onderzoek wordt georganiseerd door het Alkense Anima Research Center dat eerder ook al studiewerk deed voor het Johnson & Johnson-vaccin.