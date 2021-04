Hoe de Super League in één klap een einde maakte aan gezellige familiefeestjes: “Nooit iemand tegengekomen die zoveel loog”

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli bleek een van de spilfiguren te zijn in de oprichting van de Super League, ondanks zijn voorzitterschap bij de European Club Association (ECA) en zijn functie als bestuurslid bij de UEFA, waar hij de laatste jaren sterk aandrong op hervormingen.

“Ik ben als advocaat vroeger veel slechte mensen tegengekomen. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Over Agnelli wil ik niet te veel zeggen. Hij is de grootste teleurstelling van allemaal”, aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin na afloop van het Uitvoerend Comité. “Ik ben in mijn leven nooit eerder een persoon tegengekomen die zoveel loog als hij. Zaterdag had ik hem nog aan de lijn en zei hij dat de Super League slechts geruchten waren. Een dag later kregen we het persbericht onder de neus geduwd. Sommige mensen denken kennelijk alleen maar aan zichzelf. Daar moet alles voor wijken.”

De Sloveen had ook niet zo’n mooie woorden over voor Manchester United Ed Woodward en Milan-directeur Ivan Gazidis. “Woodward belde mij donderdagavond om te zeggen dat hij heel tevreden is over de nieuwe opzet van de Champions League. Hij had toen duidelijk al zijn jawoord gegeven aan een ander plan. We wisten niet dat er zulke slangen om ons heen werkten, maar dat weten we nu wel”, aldus de grote baas van de UEFA, die bovendien de peetvader is van de dochter van Agnelli en daardoor de escapade van de Italiaan ziet als een soort “verraad”.

Over hun onderlinge relatie zei Ceferin, die door Agnelli ook eens in een Ferrari mocht rijden en met de privéjet van de Italiaan mee mocht vliegen, dat het “niet logisch” en “stom” is om te denken dat het enige invloed heeft op zijn werk als UEFA-baas. “De ene dag is Agnelli belangrijk en kan hij alles sturen door onze onderlinge relatie. Dan is het weer PSG omdat ze onze rechten kunnen kopen (via het beIN Sports van voorzitter Nasser Al-Khelaifi, red.) en vervolgens helpen we alleen Real.”

Foto: AP

Ook de Nederlander Michael van Praag, afscheidnemend UEFA-bestuurder, haalde ook uit naar Juventus-topman Agnelli. “Mijn medebestuurslid, die er natuurlijk niet was, is ontmaskerd als een ordinaire leugenaar, bedrieger en verrader. Deze derde ‘break away-poging’ is los van de inhoud echt schandalig gegaan.”

Agnelli wordt vicevoorzitter van de Super League. Inmiddels diende hij al zijn ontslag in als ECA-voorzitter en ook bij de UEFA zit hij niet meer in het bestuur.