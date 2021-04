Zware brand in kapel van school in Heule: “Leerlingen, blijf thuis”

Heule - In het West-Vlaamse Heule woedt er momenteel een hevige brand in de kapel van het klooster in de Mellestraat. Het vuur werd rond 6 uur vanmorgen opgemerkt. De zusters die in het klooster wonen werden onmiddellijk geëvacueerd. De aanpalende school blijft voorlopig gesloten.

Het was onderhoudsman Eddy Vandooren (58) van de Spes Nostraschool die de brand opmerkte. Hij werd naar het klooster gestuurd omdat een van de zusters had gebeld dat de elektriciteit was uitgevallen. “Toen ik op de koer kwam, rook ik meteen brand”, zegt Eddy. “Ik ben naar boven gegaan en zag dat het brandde op de zolder. Die zat al volledig onder de rook. Ik ben meteen begonnen met de zusters te evacueren, want ze hadden nog niets in de gaten. Sommigen lagen nog te slapen in de kamers onder de zolder. We zijn meteen naar een andere vleugel gegaan. Dat bleek nodig, want we hoorden al dingen naar beneden vallen. Tien minuten later stond de kapel van het klooster al in lichterlaaie”, zegt hij.

“De evacuatie verliep vlot, sommige zusters waren wat in paniek, maar andere bleven koelbloedig en deden meteen wat ik vroeg.”

De brandweer is momenteel volop aan het blussen. De school Spes Nostra bleef gevrijwaard van de brand, maar de lessen kunnen voorlopig niet doorgaan. “We hebben de leerlingen ingelicht via sociale media en Smartschool, waar we ze hebben gevraagd om thuis te blijven”, zegt directeur Frederik Tack. “We houden ze ook tegen aan de toegangswegen. Zij die niet naar huis kunnen, worden opgevangen op de evacuatieplaatsen in het park en aan het Lagaeplein”

Er werden ondertussen ook enkele buurtbewoners preventief geëvacueerd.

Foto: gsd

Foto: gsd