Super League-baas Florentino Perez lacht UEFA-dreigementen weg en verdedigt nieuwe competitie: “Wij redden het voetbal”

De Super League heeft al héél wat losgemaakt in de voetbalwereld en ver daarbuiten. Hoog tijd om de zaken eens duidelijk te stellen, moet Florentino Perez gedacht hebben. Volgens de voorzitter van Real Madrid en nu ook de Super League was het voetbal aan redding toe.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal willen samen met Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Inter een eigen topcompetitie starten. De clubs uit Engeland, Spanje en Italië zijn wel van plan om in hun nationale competities actief te blijven, maar in plaats van de Champions League gaan ze dan midweeks spelen in de Super League: een ‘gesloten’ competitie waarin de oprichters altijd meedoen.

Een schande, afschuwelijk, de rijken worden nog rijker. De reacties waren overwegend negatief. Maar volgens Perez is de Super League noodzakelijk om het voetbal te redden.

“De grootste clubs in Europa hebben in totaal vijf miljard euro verloren door de coronacrisis”, zei hij in een lang interview op de Spaanse tv. “Dat hebben we niet verzonnen. De belangrijkste clubs van Spanje, Italië en Engeland zijn op zoek gegaan naar een oplossing voor die zeer slechte situatie. Real Madrid heeft 400 miljoen euro minder verdiend op twee jaar tijd. Als je alleen maar tv-inkomsten hebt, moet je ervoor zorgen dat je aantrekkelijkere wedstrijden hebt die iedereen ter wereld kan bekijken. En daarvoor is de Super League de oplossing. Voetbal moet zich aanpassen aan de tijden waarin we leven. We verliezen aantrekkingskracht, dat merk je aan de kijkcijfers en de deals rond televisierechten. Er moest iets gedaan worden, anders zijn we allemaal geruïneerd.”

Volgens Perez is de Super League dus een noodzaak. Minder inkomsten door corona, voetbal dat “minder populair” is bij jongeren. En dus moet de kwaliteit van wedstrijden naar omhoog. “Wat er zo attractief is aan deze competitie? Wedstrijden tussen topclubs, de competitie, meer inkomsten”, klinkt het. “Een Barcelona - Manchester United is veel interessanter dan een wedstrijd van Manchester United tegen een meer bescheiden club in de Champions League. We willen het voetbal, dat in een kritieke toestand verkeerd, redden en daarom willen we dit plan ook zo snel mogelijk uitvoeren. We gaan met de UEFA en de FIFA praten. Ik weet echt niet waarom ze zich zo kwaad maken. De UEFA was bezig met een nieuw plan (voor de Champions League, red.) waar ik weinig van begreep én het zorgde bovendien niet voor de noodzakelijke extra inkomsten om het voetbal te redden. En daarmee bedoel ik iedereen, niet alleen de top. De Super League is geen competitie voor de rijken, het is een competitie van solidariteit om het voetbal te redden. De grote teams spreken meer aan en genereren het meeste geld. Het is een piramide. De grote clubs gaan meer geld hebben en kunnen ze spelers kopen. Als wij geld verliezen, dan stort alles als een kaartenhuisje in elkaar. Wij zijn de fans deze verandering dus schuldig. Alles zal met de Super League beter worden, inclusief de VAR en de arbitrage.”

“Wij willen er alleen maar voor zorgen dat het voetbal zich de komende twintig jaar geen zorgen hoeft te maken. De situatie van nu is dramatisch. De UEFA moet daarover de dialoog willen aangaan. Ze moeten niet met dreigementen komen. Niemand begrijpt hun nieuwe model en ze zeggen dat ze in 2024 willen beginnen. Wel, in 2024 zijn alle clubs al dood. De Champions League is pas interessant vanaf de kwartfinales. Voor die tijd spelen we tegen bescheiden clubs, dat is niet aantrekkelijk.”

UEFA-voorzitter Ceferin. Foto: ISOPIX

De UEFA

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin benadrukte dat de spelers van clubs die op eigen initiatief deelnemen aan de Super League zullen worden uitgesloten. Daardoor zullen ze niet meer kunnen deelnemen aan internationale competities, zoals EK en WK, omdat ze niet meer voor hun nationale team mogen uitkomen. En UEFA-bestuurslid Jesper Möller verwacht dat Real Madrid, Chelsea en Manchester City per direct uit de Champions League worden gezet vanwege hun betrokkenheid bij de oprichting van de Super League. Perez moest er eens om lachen.

“Dat gaat niet gebeuren. Ik kan iedere speler verzekeren dat ze hem er niet van kunnen weerhouden voor hun land uit te komen. Dreigementen van de UEFA? Het zij zo. En Real Madrid zal niet worden verbannen, ook Manchester City of Chelsea niet. Dat weet ik honderd procent zeker. Niemand kan ons uit de Champions League halen”, aldus de voorzitter van De Koninklijke, die echt geen al te hoge pet meer opheeft van de Europese voetbalbond.

“De UEFA is niet transparant geweest, hun monopolie is voorbij. Zij bezitten ons niet. Iedereen is van mening dat het voetbal op de huidige manier failliet zal gaan. En een voorzitter van de UEFA kan geen beledigingen uiten, zoals hij dat deed richting Andrea Agnelli. Onvoorstelbaar. De UEFA moet veranderen. Wij willen transparantie.”