Moeder en dochter nog steeds vermist na brand in Anderlecht: “In het gebouw gebleven of ondergebracht waar niemand het weet”

Anderlecht - Na de brand van zondagnacht zijn een moeder en haar dochter nog steeds vermist. Dat laat de politiezone Brussel-Zuid weten.

De Brusselse brandweer moest vanochtend opnieuw uitrukken naar de Heyvaertstraat voor een heropflakkering. Die kon gelukkig snel in de kiem worden gesmoord.

Naast het overlijden dat maandag eerder al werd gemeld, blijkt nu ook dat er nog een moeder en haar dochter spoorloos zijn na de brand. Dat laat de politie dinsdag weten. De vrees bestaat dat beiden nog in het afgebrande pand liggen. “Al hopen we natuurlijk dat ze gewoon bij familie of vrienden zitten zonder dat iemand er van af weet”, zegt Sarah Frederickx van de politiezone Zuid. “We hebben nog steeds het pand niet kunnen betreden omdat het gebouw niet zo stabiel is.”

Het gevonden lichaam van maandag is trouwens nog steeds niet officieel geïdentificeerd. Dat zou in de loop van dinsdag wel moeten gebeuren.

Permanentie

Iets na zes uur merkte een buurtbewoonster dinsdagochtend op dat er rook kwam uit het afgebrande pand. “We hebben meteen een volledige uitruk gedaan”, zegt Walter Derieuw van de brandweer. “Het smeulende hoopje werd al snel weer geblust.”

De brandweer liet trouwens tijdens de nacht van maandag op dinsdag tot 2 uur een pompwagen en ladderwagen ter plaatse komen. “Daarbij gingen onze brandweermannen regelmatig met een warmtecamera controleren of er ergens een heropflakkering zou zijn. Na 2 uur zijn we er uiteindelijk vertrokken, maar voorlopig hebben we na de heropflakkering van dinsdagochtend opnieuw een permanentie ingesteld ter plaatse.”