Op weg naar koudste april in 35 jaar: gemiddelde temperatuur bedraagt amper 6 graden

Eind maart hadden we nog te maken met dagrecords. En begin april sneeuwde het dan weer. En die koudere temperaturen hebben zich de rest van de maand verdergezet. We zouden misschien zelfs te maken hebben met de koudste maand april in 35 jaar tijd.

April is nog niet voorbij, dus we moeten met twee woorden spreken. Maar het ziet er naar uit dat we waarschijnlijk met de koudste maand april zitten in 35 jaar tijd. “We zitten nu met een gemiddelde temperatuur van 6 graden. De gemiddelde maximumtemperatuur ligt rond de 10 graden en de gemiddelde minimumtemperatuur zit op slechts 2 graden”, zegt weerman Frank Deboosere. “Normaal zitten we aan een gemiddelde van tien graden met een maximum van 14 en een minimum van 5 tot 6 graden. Momenteel liggen al die metingen dus zo’n 4 graden lager.” En het is al van 1986 geleden dat die gemiddelde maandtemperatuur zo laag stond. Toen gaf de thermometer 6,6 graden Celsius aan. Daar zullen we voorlopig dus onder blijven.

Toch is het zeker geen record. In het verleden kregen we al te maken met veel koudere maanden. “In april 1917 was het bijvoorbeeld gemiddeld 4,6 graden. En in 1837 zaten we aan 4,3 graden. Dat is dus nog een stuk kouder. Maar het contrast met de laatste drie jaren is wel groot. In april 2020 haalden we gemiddeld 12,6 graden.”

Aprilse grillen

Deboosere is wel niet echt verbaasd. “Het is niets nieuw onder de zon. April is altijd wispelturig. Alle weerspreuken geven dat ook aan. Het weer in april doet wat het wil.” De weerman legt uit dat de temperatuur bepaald wordt door de richting waaruit de wind komt. “Deze maand hebben we voornamelijk lucht uit het noorden gekregen en daar is het natuurlijk kouder. Als de wind zou draaien en we opeens zuidelijke en subtropische wind zouden krijgen, kan de temperatuur dan ook ineens omslaan en kunnen we tot 25 graden krijgen. Dat contrast kan erg vreemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan eind maart toen we nog dagrecords hadden en de sneeuw die we enkele dagen later kregen.”

Maar voorlopig ziet het er wel niet naar uit dat de wind snel zal keren. “De komende tien dagen zal de temperatuur niet meer de hoogte in gaan. En ook van sneeuw is waarschijnlijk geen sprake meer. Al weet je nooit. In mei hebben we nog de ijsheiligen. Dat is typisch ergens tussen 11 en 14 mei. Dan kunnen we dus nog nachtvorst krijgen.”