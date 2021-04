Brand op Tafelberg in Kaapstad onder controle

De grote brand die zondag was uitgebroken aan de voet van de Tafelberg in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad, is onder controle door het afnemen van de wind. Een woordvoerder van de brandweer heeft dinsdag aan de media verklaard dat blushelikopters worden ingezet om te helpen de laatste brandhaarden te blussen in het natuurgebied op en bij de Tafelberg.

De Zuid-Afrikaanse politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt de brand te hebben gesticht. De brand breidde zich heel snel uit door de harde wind en verwoestte onder meer historische panden van het universiteitscomplex aan de voet van de berg. Talrijke studenten en mensen die dicht bij de Tafelberg wonen of werken, werden geëvacueerd.

Volgens plaatselijke media is de brand waarschijnlijk ontstaan doordat een dakloze een vuurtje stookte op enkele honderden meters van de uit 1829 stammende universiteit. Sommige media vragen zich af of behalve de wind ook de aanplant van boomsoorten, die in de natuur niet in dit deel van het land voorkomen, heeft bijgedragen aan de hevigheid van de brand.