Kris P. (49) duwde zijn bruid tijdens huwelijksreis van kliffen: “Ze moest eerst in haar dagboek schrijven hoe fantastisch hij wel was”

Zele - “Hij wou eerst nog een laatste keer seks met haar, dronk samen nog een glas en nam haar daarna mee naar de kliffen”, aldus de rechter over Kris P., de man die in 2019 zijn bruid van een klif duwde tijdens hun huwelijksreis in Bali. De man is nu veroordeeld tot achttien jaar cel.

Wat een romantische huwelijksreis moest worden, eindigde op 12 augustus van 2019 in een ware nachtmerrie. Kris P. (49) uit Zele nam zijn echtgenote op de laatste dag van hun vakantie mee naar een klif. Daar duwde hij haar eerst met haar hoofd tegen de rotsen om haar vervolgens de afgrond in te gooien.

De vrouw kwam in de kolkende oceaan terecht, maar overleefde als bij wonder de moordpoging. Ondanks de zware verwondingen aan haar hoofd en benen slaagde ze erin om al zwemmend de kust te bereiken. Hoewel Kris P. ontkende de vrouw met opzet het ravijn ingeduwd te hebben, werd hij dinsdag in de correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van achttien jaar cel voor de poging tot moord op zijn vrouw.

Hoogtevrees

“Hij wou eerst nog een laatste keer seks met haar, dronk samen nog een glas en nam haar daarna mee naar de kliffen”, zo schetste de rechter. “En dat ondanks het feit dat zijn vrouw hoogtevrees had. Hij wist dat er daar gevaarlijke rotsen waren, omdat ze er al eerder waren geweest. Toen ze op de plaats waren aangekomen, nam hij haar stevig bij de hand en duwde hij haar de donkere zee in.”

Volgens de rechter had P. de moord op zijn vrouw goed voorbereid. “Hij liet haar tijdens de reis een dagboek bijhouden waarin ze moest schrijven hoe fantastisch hij wel was. Toen ze de laatste keer seks hadden, nam hij daar ook een foto van. Volgens het slachtoffer was P. bijzonder opgewonden toen ze op de klif stonden. Hij had zich duidelijk voorgenomen om zijn vrouw te doden.”

Onderdanen die moeten gehoorzamen

Kris P. werd niet alleen veroordeeld voor de moordpoging, maar ook voor de verkrachting en aanranding van zijn vrouw. Zij bleek niet het enige slachtoffer te zijn. Ook een viertal andere vrouwen met wie hij eerder een relatie had gehad, deden aangifte van gelijkaardige feiten. “Hij beschouwde zijn partners als onderdanen die moesten gehoorzamen aan zijn wil”, zo motiveerde de rechtbank het uiteindelijke vonnis. “Hij vernederde en misbruikte hen.”

“Aanvankelijk kwam hij over als de ideale man, maar naarmate de relatie vorderde werd hij obsessief, oversekst, dominant en extreem jaloers. Hij had een grote voorliefde voor agressieve en wilde seks. Dat dwong hij af met harde hand. Hij nam ook foto’s tijdens de seks, en die dreigde hij te verspreiden als de vrouwen niet akkoord gingen. Zulke beelden stuurde hij ook effectief door naar de dochter van een van de slachtoffers toen een ex-partner de relatie had beëindigd.”

Kris P. was door een coronabesmetting niet aanwezig op het vonnis. Bovenop zijn celstraf wordt hij ook nog tien jaar ter beschikking gesteld van de regering. Hij wordt ook voor tien jaar ontzet uit zijn rechten.