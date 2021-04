Australië trekt voorlichtingscampagne in na golf van kritiek

Australië heeft een voorlichtingscampagne geschrapt nadat er heel wat kritiek gekomen was. De campagne heeft nochtans miljoenen gekost, maar werd zelfs door één van de ministers van onderwijs een “grote mislukking” genoemd.

Op het online platform The Good Society werden honderden video’s gepubliceerd die 14- tot 17-jarigen moeten inlichten over seksualiteit. Maar de campagne zorgde de afgelopen dagen voor heel wat kritiek en was een populair gespreksonderwerp op sociale media.

De reden daarvoor is niet erg ver te zoeken. Het gaat namelijk over een campagne over seksualiteit, maar het woord ‘seks’ wordt nergens vermeld. Wel wordt er met tal van metaforen gewerkt. Zo is er bijvoorbeeld een video van een meisje dat een milkshake in het gezicht van een jongen smeert. Die video zou moeten uitbeelden hoe iemand seksueel misbruikt wordt. En Soa's worden in een video uitgebeeld door haaien.

De campagne wordt door velen als ‘bizar’ bestempeld en er komt ook veel kritiek op het kostenplaatje van 3,79 miljoen dollar. Een van de lokale ministers van onderwijs noemde de campagne een “grote mislukking.” En zei dat het “teleurstellend, verwarrend en cringe-waardig is” en dat de campagne de bal volledig misslaat.

Na de kritiek werden enkele video’s van het platform verwijderd.