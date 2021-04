Amerikaans president Biden wil dat immigratiediensten term “illegal alien” schrappen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de immigratiediensten de opdracht gegeven om niet langer gebruik te maken van de term “illegal alien” (illegale vreemdeling). Dat blijkt maandag uit memo’s van Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Customs and Border Protection (CBP) en de informatie wordt bevestigd door het Witte Huis.

Naast de controversiële term illegal alien gaat ook “assimilation” (assimilatie) op de schop. Beide termen moeten respectievelijk vervangen worden door “undocumented noncitizen” (letterlijk ongedocumenteerde niet-burger”) en “integration” (integratie).

“Als de voornaamste wethandhavingsinstantie in ons land zetten wij de toon en geven we het goede voorbeeld aan ons land en onze partners in de hele wereld”, duidt Troy Miller, de waarnemend commissaris van het CBP, de nieuwe toon in de memo. “We handhaven de wet, maar eerbiedigen ook de waardigheid van ieder individu waarmee we in aanraking komen. De termen die we gebruiken zijn belangrijk en zullen dienen om die waardigheid verder te verlenen aan degenen die onder onze hoede zijn.”

De term illegal alien werd frequent gebruikt onder voormalig president Donald Trump. De koerswijziging komt op een moment dat de VS af te rekenen heeft met een immigratiecrisis aan de zuidelijke grens met Mexico. Een toestroom van migranten uit Centraal-Amerika heeft ervoor gezorgd dat de verblijven er uit hun voegen barsten.