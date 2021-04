Gelekte interne mail over datalek brengt Facebook in verlegenheid: “We moeten normaliseren dat dit geregeld gebeurt”

Facebook heeft bewust zijn tijd genomen om te reageren op het grote datalek van begin april, toen de gegevens van meer dan 533 miljoen mensen in slechte handen uitlekten, in de hoop dat het zou overwaaien. Dat blijkt uit een interne mail die bij de Belgische techsite Datanews belandde. Er staat ook in dat Facebook nog gelijkaardige lekken verwacht, maar de communicatieverantwoordelijke raadt zijn mensen aan die af te doen als een probleem van de sector en niet van Facebook zelf.

De interne mail, die onbedoeld bij een journalist van Datanews belandde, dateert van 8 april. De communicatieverantwoordelijke van Facebook stuurde hem naar pr-medewerkers van het bedrijf in Afrika, het Midden-Oosten en Europa en schrijft daarin hoe hij vindt dat ze moeten omgaan met het lek. In eerste instantie raadt hij aan niet te snel te reageren en te wachten tot de heisa overwaait.

Verder heeft de verzender van de mail het over een strategie op lange termijn. Daarin raadt hij de pr-mensen aan lekken als dit, waarvan hij zegt er zeker nog te verwachten in de komende jaren, af te doen als problemen die de hele sector treffen en niet alleen Facebook zelf.

“Op lange termijn verwachten we meer scraping-incidenten”, staat in de mail te lezen. “Het is belangrijk om dit als een sectorprobleem te framen en te normaliseren dat dit regelmatig gebeurt. (...) We hopen dat dit helpt het feit te normaliseren dat dit lopende is en de kritiek te vermijden dat we niet transparant zijn over specifieke incidenten.’

Data van 3 miljoen Belgen gelekt

Door het datalek bij Facebook kwamen de gegevens van 533 miljoen gebruikers, waaronder meer dan 3 miljoen Belgen, terecht bij mensen die er mogelijk slechte bedoelingen mee hebben. Het gaat om persoonlijke gegevens als telefoonnummers, geboortedatums, locatiegegevens, e-mailadressen, woonplaatsen en meer. Het lek dateert al van enkele jaren geleden, maar de gelekte data werd twee weken geleden voor het eerst gratis online geplaatst. Experts zeiden daarom te vrezen voor een nieuwe golf van phishingberichten via e-mail, maar ook via sms en WhatsApp. Ook vreemde telefoontjes vormen een risico. Wees op je hoede, is hun advies, en geef bijvoorbeeld nooit bank- of andere belangrijke gegevens aan mensen waarvan je niet zeker bent wie ze zijn.

LEES OOK. Facebook-gegevens van meer dan 3 miljoen Belgen gelekt: ben ik erbij? Wat kunnen ze ermee doen? En kan ik ingrijpen?

Facebook reageerde toen door te zeggen dat het om een oud lek gaat en dat de gaten in de beveiliging in augustus 2019 al gedicht zijn. “Het probleem bij dit lek is inderdaad hetzelfde als wat wij in 2017 al eens aangekaart hebben”, zei ethisch hacker Inti De Ceukelaire er eerder al over. Toen lekten ook heel wat nummers uit. Studio Brussel waarschuwde daar toen voor door enkele BV’s en politici op te bellen, die niet begrepen hoe de radiomakers aan hun nummer gekomen waren.

“Facebook heeft daar toen niets aan gedaan. Ze hebben alleen gezegd dat je moet opletten met je instellingen en die maar moet aanpassen als je dat nodig acht. Ze verschuilen zich altijd achter het feit dat ze niets onwettelijk doen. En dat is zo.” Gelukkig bracht het schandaal met Cambridge Analytica daar verandering in. Daardoor zijn de gelekte gegevens van voor dat schandaal. Het grote verschil met toen is dat die data toen te koop aangeboden werd, terwijl ze nu gratis op het internet staat.