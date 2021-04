Het is nu zeker: Cristiano Ronaldo keert niet terug naar Real Madrid

Speelt Cristiano Ronaldo volgend seizoen nog steeds bij Juventus? Het is een van de hamvragen van komende zomer. Maar een terugkeer naar Real Madrid, dat zit er niet in.

Het gaat dit seizoen niet zo goed met de Oude Dame. Alweer vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League en de Italiaanse titel is voor het eerst in een decennium heel ver weg. Ronaldo mag dan wel weer heel wat doelpunten gemaakt hebben (32 in totaal), de frustratie is vaak van zijn gezicht af te lezen.

Juventus heeft het financieel ook bijzonder moeilijk en de Portugese superster strijkt elk jaar 31 miljoen euro op. Volgens de geruchten in Italië is het dan ook een optie voor Juve om Ronaldo te verkopen en zo meer financiële ademruimte te creëren. PSG werd al genoemd, maar ook Real. Een terugkeer naar de club waarmee hij alles won, zit er echter niet in.

Foto: REUTERS

“Nee, Cristiano gaat niet terugkeren naar ons”, aldus voorzitter Florentino Perez op de Spaanse televisie, waar hij was om te spreken over de Super League. “Hij heeft een lopend contract bij Juventus. Het is echter niet logisch voor hem om terug te keren. Ik zie hem enorm graag, want hij heeft onze club enorm veel gegeven.”

Dan maar Kylian Mbappé of Erling Haaland binnenhalen? “Het is zo dat Mbappé een heel goeie speler is en dat Madrid nood heeft aan verandering”, klonk het. “Maar ik ga hier verder niets zeggen over Mbappé. Wij hebben al veel prijzen gewonnen. En ik heb met hem niet gesproken, alleszins niet tot op de dag van vandaag (lacht). Ik weet enkel wat ik lees in de kranten.”