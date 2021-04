Boer dumpt vier ton peren langs spoorweg in Borgloon

Borgloon - In het Limburgse Borgloon heeft een boer vier ton peren langs de spoorwegbedding gedropt. De lokale afdeling van Natuurpunt is niet te spreken over het incident.

“Vandaag, voor het derde jaar op rij, heeft een perenboer zijn afval in de spoorwegbedding in Gotem gedropt”, staat te lezen op de Facebookpagina van de lokale afdeling. Zij wijzen op het feit dat die peren gestort werden in een gebied waar een actieve dassenpopulatie leeft. “Dassen zijn wel fruiteters, maar voor deze rottende rotzooi passen zij ook.”

Natuurpunt wijst ook op het feit dat wandelaars binnenkort verwelkomd zullen worden door de geur van het rottend fruit.

Conservator Stefan Carolus zei tegen Radio 2 dat hij niet weet waarom de fruitboer zijn afval er komt dumpen. “Hij moet er mee naar een verwerkingsfirma. We hebben het doorgegeven aan de stad Borgloon die een onderzoek zal instellen, want het gaat hier om een sluikstort.”