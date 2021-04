Artsen van Russische opposant Navalny niet welkom in strafkolonie

Verscheidene artsen, onder wie de persoonlijke arts van Aleksej Navalny, zijn dinsdagmorgen weggestuurd aan de ingang van de strafkolonie waar de Russische opposant maandag gehospitaliseerd werd.

De anticorruptiemilitant, die drie weken geleden in hongerstaking ging, kwam maandag op de ziekenboeg aan in Vladimir, een grote stad ten noordoosten van Moskou. Zijn verwanten en de artsen die hem behandelen, zeiden in het weekend dat hij op elk moment kan sterven.

Anastasia Vassilieva, de persoonlijke arts van Navalny, zei dat ze haar patiënt dinsdag niet kon zien, net als alle andere keren dat ze toegang tot hem probeerde te krijgen sinds hij in maart opgesloten werd. “Het geeft blijk van heel weinig respect voor mensen die enkel hun menselijke taak kwamen doen, de medische taak om een patiënt te helpen”, zei de arts voor de strafkolonie. Ze voegde eraan toe dat het om “leven of dood” ging voor de 44-jarige opposant.

De advocaten van Aleksej Navalny mochten de kolonie wel binnen.

Navalny ging op 31 maart in hongerstaking om te protesteren tegen de omstandigheden waarin hij vastgehouden wordt. Hij verwijt het gevangenisbestuur onder meer dat het hem een doktersbezoek weigert terwijl hij aan een dubbele discushernia lijdt en gevoelsverlies in de armen en benen heeft.