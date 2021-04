Lichaam van een fietser opgevist uit de Maas

Het lichaam van een fietser is dinsdagochtend uit de Maas opgevist, ter hoogte van Yvoir in de provincie Namen. Dat bevestigt het parket van Namen na een bericht van de nieuwssite Sudinfo.be.

Het gaat om een man geboren in 1972, een vader van twee kinderen. Een getuige die in een auto voorbijreed, zag hem zigzaggen en in het water vallen, toen hij op het jaagpad fietste .

“Zijn fiets was waarschijnlijk uitgerust met voetklemmen, die hem zouden kunnen verhinderd hebben zich los te maken eens hij in het water lag”, klonk het bij het parket van Namen. De brandweer van de zone Dinaphi haalde het lichaam uit de rivier. De man droeg een smartwatch, wat kan verduidelijken of het ongeluk door een flauwte veroorzaakt werd.