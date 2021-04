Een op de vier volwassenen in België heeft eerste coronaprik gekregen

Een op de vier volwassen Belgen heeft minstens een eerste prik met een coronavaccin gekregen. Dat heeft Gudrun Briat, woordvoerder van de Taskforce Vaccinatie, dinsdag aangekondigd op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. Als we naar de volledige bevolking kijken, ligt dat cijfer op 20,4 procent.

In het totaal werden reeds meer dan 3 miljoen vaccins toegediend. Daarvan waren 2.341.297 een eerste prik (25,5 procent van de volwassen bevolking of 20,4 procent van de volledige bevolking). 718.187 (7,8 procent van de volwassen bevolking of 6,2 procent van de volledige bevolking) is reeds volledig ingeënt.

Briat kondigde ook aan dat meer dan 600.000 Belgen zich geregistreerd hebben op de Qvax-reservelijst. “Dat wijst op een grote vaccinatiebereidheid bij de burgers”, klinkt het. Van de 124 vaccinatiecentra die ons land telt, maken momenteel 71 centra gebruik van Qvax, al is de hoop dat de rest binnenkort zal volgen. Sinds de lancering van Qvax exact twee weken geleden, kregen reeds 16.000 personen een prikje vanop de lijst. “Dat wijst er dus op dat het zin heeft om je op de reservelijst in te schrijven als jouw leeftijdsgroep aan de beurt is”, concludeert Briat.