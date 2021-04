Idriss Déby Itno, die al dertig jaar president is van Tsjaad, is dinsdag overleden aan verwondingen die hij heeft opgelopen aan het front. Dat zegt het leger dinsdag.

De president had de verwondingen opgelopen toen hij dit weekend het bevel voerde over het leger bij gevechten tegen rebellen in het noorden van het land, zo zegt de woordvoerder van het leger op de staatstelevisie.