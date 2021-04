Rusland bouwt eigen ruimtestation

Rusland heeft dinsdag bekendgemaakt een eigen ruimtestation te zullen bouwen, terwijl de regering al had laten verstaan zich terug te zullen trekken uit het Internationaal Ruimtestation ISS. De eerste module moet in 2025 de ruimte in gaan.

“De eerste basismodule voor het nieuwe Russische ruimtestation is reeds in aanbouw”, zei op Telegram Dmitri Rogozin, hoofd van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos. “Het doel is klaar te zijn voor een lancering in 2025.”

Volgens het staatspersbureau Sputnik News gaat het om de Science Power Module die aanvankelijk in 2024 aan het ISS zou komen te hangen.

De aankondiging komt er na contradictorische uitlatingen in Moskou omtrent de ruimtevaartplannen.

Zondag liet vicepremier Joeri Borissov verstaan dat zijn land zich in 2025 zou terugtrekken uit het ISS om zich te concentreren op de bouw van een eigen station. Hij echode daarmee een mededeling van de Russische Academie voor Wetenschappen die verwees naar versleten elementen in het ISS. Modules zouden “bijna aan het einde van hun leven” zijn.

Roscosmos nuanceerde tegenover het Franse persbureau AFP dat de beslissing pas in 2024 zou vallen op de basis van de “technische staat” van de spacemeccano.

Begin april zei de vluchtdirecteur voor het Russische segment, exkosmonaut Vladimir Solovjov, dat de levensduur van het station tot 2030 verlengbaar is, maar zich tegelijk te verwachten aan een “lawine van pannes” na 2025.

Borissov zei maandag dat het verouderen van het ISS een “catastrofe” laat voorzien. “Wij mogen het leven van de kosmonauten niet in gevaar brengen.”

Hij voegde eraan toe dat het toekomstige ruimtestation een hogere baan zou draaien dan het ISS, en tussenstation zou kunnen zijn voor vluchten naar de Maan..

Rusland lanceerde al in 1998 de basismodule, Zarya, en een kleine twee jaar later de besturingsmodule Zvezda. De lancering van de module Nauka, met daaraan de Europese robotarm Nauka, laat al jaren op zich wachten.

In het ISS participeren de VS, Rusland, Japan, Canada en het Europese Ruimtevaartbureau met onder andere België.

De exploitatie van het ISS was één van de weinige domeinen waarrond er geen noemenswaardige spanningen tussen de VS en Rusland waren, maar in het licht van de internationale spanningen is de samenwerking aan het tanen;

Rusland is ook al uit een Maanproject van de NASA gestapt, om er één met China op te zetten.

Voor het ISS had Rusland een reeks Saljoet-ruimtestations en uiteindelijk het modulaire station Mir. Moskou gaf dit laatste pas op in 2001, dus toen de assemblage van het ISS al bezig was.