Politie pakt meer dan 50 vermoedelijke maffiosi op in Italië

In Zuid-Italië heeft de politie tijdens een grootschalige operatie tegen de maffia meer dan vijftig mensen opgepakt. De vermoedelijke leden van de misdaadorganisatie ‘ndrangheta wordt beschuldigd van drugshandel, illegaal wapenbezit en afpersing. Dat hebben de rechercheurs van de stad Reggio Calabria dinsdag bekendgemaakt. Iets meer dan 40 verdachten zijn in hechtenis genomen en bijna 10 anderen staan onder huisarrest.

Volgens het persbericht waren de operaties gericht tegen de Pesce-clan, in het gebied rond de Calabrische havenstad Gioia Tauro en in Rosarno. De politie heeft ook beslag gelegd op drie bedrijven met een totale waarde van 8,5 miljoen euro. Voor meer dan 300 vermoedelijke leden van de ‘ndrangheta loopt sinds januari een proces in Lamezia Terme. Er staat de meesten van hen een lange gevangenisstraf te wachten.