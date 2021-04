“Coronastalen reizigers zullen geanalyseerd worden”

Nu niet-essentiële reizen sinds maandag niet langer verboden maar afgeraden zijn, neemt ook de kans op het importeren van nieuwe coronavarianten opnieuw toe. Daarom is het de bedoeling om de positieve stalen van teruggekeerde reizigers grondig te analyseren om zo te achterhalen of het eventueel om een nieuwe of zeldzame variant gaat. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht dinsdag gezegd op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

Sinds maandag 19 april is het verbod op niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie afgeschaft. Wie terugkeert uit een rode zone, momenteel een groot deel van Europa, zal nog steeds twee PCR-testen moeten ondergaan en zeven dagen in quarantaine moeten. Daarop zal streng gecontroleerd worden. Op basis van het Passenger Locator Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Volgens Van Gucht gaat het afschaffen van het verbod gepaard met een verhoogd risico op het invoeren van nieuwe en zeldzame coronavarianten. “Daarom is het ook nog steeds sterk afgeraden om te gaan reizen”, aldus de viroloog, die ook benadrukt dat mensen bij terugkeer uit een rode zone de quarantaine moeten respecteren en zich moeten laten testen. “Wanneer de test positief blijkt te zijn, dan zal het staal gekarakteriseerd worden. We willen dan weten of het om een nieuwe of zeldzame variant gaat,” klinkt het.