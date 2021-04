Confederatie Bouw: ‘Huis in stadsrand bijna 100.000 euro duurder in 10 jaar’

Een huis in de stadsrand in het Vlaams Gewest kost gemiddeld 388.447 euro en dat is bijna 100.000 euro meer dan tien jaar geleden. Dat deelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dinsdag mee. Ze baseert zich daarvoor op cijfers van de statistische dienst Statbel.

De stadsrand is zo de duurste plaats om een huis te kopen in het Vlaams Gewest, klinkt het. Prijzen in de grote en regionale steden zelf bevinden zich, met een stijging van bijna 70.000 euro tot 263.135 euro tussen 2010 en 2020, in de middenmoot. In kustgemeenten stegen de huizenprijzen met 65.000 euro, zodat een huis er gemiddeld 307.313 euro kost. Achter die gemiddelden gaan uiteraard regionale verschillen schuil. Bovendien gaat het telkens om huizen, niet om flats. Ook in 2010 waren de gemeenten in de stadsrand al het duurst, maar de kloof diept dus verder uit.

Globaal genomen kostte een woning in het Vlaams Gewest in 2010 gemiddeld 203.000 euro. Tien jaar later, oftewel in het derde kwartaal van 2020, was de gemiddelde prijs met 72.000 euro gestegen. Dat is een stijging van 35 procent.

De VCB grijpt de cijfers aan om erop te wijzen dat Vlaanderen een groeiende woningnood kent. “De voorraad bouwgrond in Vlaanderen is juridisch beperkt tot 16,5 procent van de totale oppervlakte”, zegt de VCB in het persbericht. “De huidige voorraad beschikbare bouwgrond bedraagt slechts een goeie 22.752 hectare volgens de recente berekening van de Hogeschool Gent.”

“Overheden op verschillende niveaus nemen maatregelen om bouwmogelijkheden nog verder te beperken. Zo werkt Vlaanderen aan een bouwshift die tot doel heeft het aansnijden van woningbouwgebieden te verminderen en voeren verschillende gemeentes al een bouwstop of bouwpauze in. Een eerste concrete maatregel van Vlaanderen om de woonuitbreidingsgebieden onder een stolp te plaatsen, zet op deze manier 20 procent van de resterende voorraad buitenspel. Ondertussen groeit de bevolking gestaag verder, blijft de druk op de huizenmarkt groot en wordt het steeds moeilijker voor gezinnen om een betaalbare woning aan te kopen”, zegt de VCB.