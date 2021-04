Goed en minder goed nieuws over Eden Hazard bij Real Madrid

Real Madrid kan woensdag op bezoek bij Cadiz, op de 31e speeldag van de Spaanse Liga, nog niet rekenen op Eden Hazard. Dat heeft trainer Zinédine Zidane, die ook aangaf helemaal niet bezig te zijn met de oprichting van een mogelijke Super League, dinsdag bevestigd. De Rode Duivel trainde dinsdag wel opnieuw mee met de groep, in tegenstelling tot een dag eerder.

Hazard speelde op 13 maart, een dikke maand geleden, zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid. Hij viel toen een kwartiertje in tijdens de thuiswedstrijd tegen Elche. Daarvoor was het van eind januari geleden dat hij nog in actie kwam. Na het duel tegen Elche volgde een nieuwe spierblessure en Hazard miste onder meer het WK-kwalificatiedrieluik met de Rode Duivels. Sinds begin deze maand traint hij weer mee, maar een terugkeer in de wedstrijdselectie zat er niet in. Ook in de wedstrijd tegen Cadiz zal de Rode Duivel, die maandag de groepstraining oversloeg, niet te zien zijn.

“Eden gaat er morgen niet bij zijn”, vertelde Zidane op een persmoment. “Als dat zo is, is het omdat hij niet honderd procent is. Het belangrijkste is dat hij zich honderd procent voelt, als hij terugkeert. Het gevoel dat hij heeft is niet hetzelfde als tot nu toe, we moeten heel attent zijn. Ik hoop dat hij er zaterdag bij is.”

Super League

Zidane ging ook kort in op de mogelijke oprichting van een Super League, een min of meer gesloten competitie met de ‘crème de la crème’ van de Europese voetbalwereld. Het voorstel krijgt bakken kritiek, maar Real is voorstander. “We doen dit om het voetbal, dat in een kritieke situatie verkeert, te redden”, liet voorzitter Florentino Pérez optekenen.

“Ik ga mijn mening niet geven”, bleef Zidane op de oppervlakte. “Alleen de wedstrijd van morgen telt. Ik kan dieper op het onderwerp ingaan, maar dat is nutteloos. Onze focus ligt op Cadiz. Of mijn kleedkamer bezig is met een mogelijke uitsluiting in de Champions League? Totaal niet. Er is met geen woord over gerept.”

Real (67 ptn) staat in de Liga tweede, op drie punten van Atlético Madrid (70 ptn). FC Barcelona (wedstrijd minder) volgt als derde met 65 punten.