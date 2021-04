Klinkende ruzie tussen Jurgen Klopp en Gary Neville na tirade over Super League: “Hij zit altijd waar het meeste geld is”

De Super League blijft het gespreksonderwerp bij uitstek in de voetbalwereld. En het zorgt voor klinkende ruzies, zoals tussen Jurgen Klopp en Gary Neville.

Die laatste haalde zondagavond al bijzonder hard uit richting de twaalf Europese topclubs die zich willen afsplitsen met een eigen gesloten competitie. Maar het waren toch vooral zijn ex-club Manchester United en Liverpool die het moesten ontgelden bij Sky Sports.

“Ik ben al veertig jaar supporter van Manchester United, maar ik walg van hen en ook van Liverpool”, zei Neville. “Liverpool doet zich voor als de club van het volk, van de fans, van You’ll Never Walk Alone. Ze zouden het Man United is ontstaan door arbeiders uit de buurt. En nu splitsen zich af voor een competitie zonder concurrentie, waaruit ze niet kunnen degraderen. Het is een schande.”

Klopp, de coach van Liverpool, verkondigde in het verleden al dat hij hoopte dat er nooit een Super League zou komen. “Mijn mening is niet veranderd”, vertelde hij voor de wedstrijd van maandagavond tegen Leeds United. Maar met de kritiek van Neville kon hij allesbehalve lachen.

“Gary Neville had het over ‘You’ll Never Walk Alone’, wat verboden zou moeten worden”, aldus de Duitser. “Wel, wij hebben alle recht om die hymne te zingen. Het is namelijk onze hymne en niet die van hem, dus hij begrijpt dat niet. Je kan best emotioneel worden, maar Gary Neville zou eens in de hotseat moeten zitten en dan niet waar het meeste geld zit. Hij speelde voor Manchester United, waar het meeste geld is. En nu Sky, waar het meeste geld is.”

Gary Neville. Foto: ISOPIX

De gewezen Engelse international vond het nodig om snel te reageren. “Het was een passionele tirade van mij ter bescherming van het voetbal”, aldus Neville. “Ik heb mijn kritiek verdeeld over Manchester United en Liverpool de voorbije 24 uur. Dus ik weet niet wat zijn probleem is. De hotseat? Ik speelde 25 jaar voor Man United en zit nu al elf jaar bij Sky, dat heb ik verdiend. Ik ging niet waar het meeste geld zit. Ik stel 600 mensen te werk in mijn stad en heb geprobeerd om die allemaal aan het werk te houden gedurende de pandemie. Is dat hotseat genoeg voor hem?”