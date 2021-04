KV Oostende veegt twijfels van tafel en heeft alle vertrouwen in licentie begin mei: “Alle gevraagde stukken worden aangeleverd”

Oostende - Volgens KV Oostende wordt de licentie straks via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een formaliteit. De Kustboys buisden in eerste zit, maar begin mei wordt het dossier opnieuw behandeld. Intussen werd volledige transparantie aan de licentiecommissie beloofd, want daar knelde het schoentje. “We moeten geen geld toveren, er is geen structureel probleem”, klinkt het.

De licentiecommissie vraagt volledige transparantie, ook van alle aandeelhouders. Maar omdat de bedrijven van hoofdaandeelhouder en eigenaar Paul Conway in Hongkong gevestigd zijn, bleek dat een probleem. Daar moeten jaarrekeningen namelijk niet publiek gemaakt worden. De Amerikaan hield voet bij stuk, maar de licentiecommissie ook: het buisde KVO in eerste zit. Afgelopen vrijdag werd beroep aangetekend bij het BAS, waar de Kustboys begin mei hun dossier met vertrouwen verdedigen.

Formaliteit

“We vinden het belangrijk te benadrukken dat er geen enkel structureel probleem is”, zegt de club in een mededeling. “Het dossier is inzake budget, cash flow en boekhouding op zeer stevige fundamenten gebouwd. De club moet geen geld toveren en heeft geen noodzaak aan creatieve uitvindingen om haar business case gestalte te geven.”

Maar om een licentie te krijgen, moet Conway wel plooien. Straks worden alle ontbrekende stukken ook effectief aangeleverd, waardoor de licentie een formaliteit is. “Uiteraard is de club niet van plan ook maar enig risico te lopen op het niet behalen van de licentie, waardoor we in tussentijd aan het licentiedepartement heeft gecommuniceerd dat alle gevraagde stukken zullen worden aangeleverd”, aldus KV Oostende. “De club werkt constructief en sereen samen met de licentiemanager teneinde ervoor te zorgen dat zij met een positief advies van het licentiedepartement richting het BAS kan stappen.”