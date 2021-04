Wouter Beke: “Elke volwassen eerste prikje tegen 11 juli blijft haalbare kaart”

“De ambitie om tegen de Vlaamse feestdag van 11 juli elke volwassen Vlaming minstens één prikje te geven blijft haalbaar. Het zal op het scherp van de snee zijn, maar het is niet onmogelijk. Met de leverschema’s die we nu hebben, blijft het haalbaar.” Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag gezegd in het Vlaams Parlement.