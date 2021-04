Minister Wouter Beke: “Gevangenen krijgen zo snel mogelijk hun vaccin”

De gedetineerden zullen bij aanvang van de vaccinatiecampagne van de brede bevolking zo snel mogelijk hun vaccin krijgen. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement over de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van gisteren.

Op dit moment krijgen de gevangenen van ouder van 65 en met onderliggende aandoeningen al hun vaccinatie. In juni, als fase 2 en dus de brede bevolking haar vaccins krijgt, zullen de rest van de gevangenisbevolking zo snel mogelijk hun prik krijgen. “We beschouwen gevangenissen als collectiviteiten”, zegt Beke.

Zijn kabinet wijst erop dat het ook gewoon een kwestie van logistiek is. Mobiele teams komen op basis van het aantal beschikbare vaccins langs in de gevangenissen. Dan houdt het steek om onmiddellijk het werk grondig te doen. Aan de andere kant betekent dat wel dat een veroordeelde van een jaar of dertig sneller gevaccineerd zal zijn dan een leeftijdsgenoot met een blanco strafblad. “Maar hen naar een vaccinatiecentrum sturen is natuurlijk geen optie”, klinkt het.

LEES OOK. Dood aangetroffen in bed door haar moeder: cipier Valerie (35) overleden nadat ze corona had opgelopen in gevangenis (+)

Bovendien zijn gevangenissen bezwaarlijk coronaproof te noemen. Door hun hele natuur zit veel volk op een kleine oppervlakte. De afgelopen maanden werden er zeventien uitbraken genoteerd in de gevangenissen. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) pleit dan ook al langer voor een prioritaire vaccinatie. De dood van een jonge werknemer in de Gentse gevangenis aan corona en de bijhorende stakingsaanzegging van de cipiers brachten de zaak in een stroomversnelling.