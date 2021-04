Alle UEFA-lidstaten tekenen statement tegen Super League: “Voetbal is passie, geen hebzucht”

De 55 lidstaten van de Europese Voetbalconfederatie UEFA hebben een gezamenlijke verklaring goedgekeurd, waarin ze de mogelijke oprichting van de Super League unaniem veroordelen.

“Wij zijn het Europese voetbal, niet zij”, vertelde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dinsdag in het Zwitserse Montreux als afsluiter van het UEFA-congres. “Wat er ook zal gebeuren, voetbal zal altijd zorgen voor vreugde en emotie. Voetbal is passie, geen hebzucht.”

“Het UEFA-congres is vastbesloten dat de Super League indruist tegen de Europese idealen: verenigd, open, ondersteunend en gebaseerd op sportieve waarden”, zo klinkt het in de mededeling. “UEFA en alle aangesloten lidstaten geloven in een Europees model met een open competitie, solidariteit en herverdeling om de duurzaamheid en ontwikkeling van het voetbal te garanderen.”

Opnieuw werd er uitgehaald naar de twaalf stichtende leden van de Super League, die volop in het oog van de storm staan. “Deze samenzweerders beseffen niet dat ze hun huidige status niet alleen bereikt hebben, maar dat het een onderdeel is van een dynamisch systeem waarin kleine, middelgrote en grote clubs hebben bijgedragen tot de successen en verliezen van iedereen. Dat zij zich nu willen afsplitsen met de erfenis van iedereen op zak, is een belediging voor de Europese waarden en sportverdiensten. UEFA en alle lidstaten zullen zich hevig verzetten tegen deze clubs en hun eigenaars. Wij beseffen wat er moreel gezien op het spel staat en zullen het voetbal beschermen tegen deze egoïstische clan die niets om het spel geeft.”