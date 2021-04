Kloosterzusters ontsnappen aan felle brand die eeuwenoude kapel in de as legt: “Een drama, want het gebouw heeft grote emotionele waarde”

Een hevige brand verwoestte dinsdagmorgen een deel van het klooster van de Zusters van Liefde in Heule. De 120 jaar oude kapel waar de zusters drie keer per dag bidden, brandde volledig uit. “Een echt drama voor ons”, zegt zuster Bernadette Beernaert. “We hadden er zaterdag nog een van onze drie zusters begraven die we op korte tijd verloren.”

De 21 zusters die in het 19de-eeuwse klooster in Heule verblijven, merkten dinsdag rond 6 uur op dat er iets niet pluis was. “Het alarmsysteem dat op de tweede verdieping hangt, was ‘s nachts al beginnen ...