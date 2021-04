Marouane Fellaini zet Chinese competitie in met zege

Marouane Fellaini is met zijn club Shandong Taishan goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Chinese competitie. Dinsdag werd met 0-2 de maat genomen van Chongqing Liangjiang Athletic.

Fellaini viel na 71 minuten in voor Xin Xu. De eindstand stond toen al op het bord na a goals van Leonardo Pereira (53.) en Tianyu Guo (67.).

In het tweede duel van de dag speelde Guangzhou City, zonder Mousa Dembélé, 2-2 gelijk tegen Guangzhou.

Vanwege de coronacrisis wordt de eerste fase van de Chinese competitie in slechts twee steden afgewerkt, in Kanton (in het zuidoosten) en Suzhou (nabij Shanghai). Publiek is wel toegelaten. Zo daagden er dinsdag 30.000 fans op.

Titelverdediger Jiangsu FC zal zichzelf alvast niet opvolgen. De club moest vanwege financiële problemen zijn activiteiten staken in november 2020.