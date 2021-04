UEFA en FIFA mogen van Madrileense rechtbank geen maatregelen nemen tegen Super League

“De rechtbank legt UEFA en FIFA op geen enkele maatregel of actie te ondernemen, of een verklaring of persbericht te publiceren, die de voorbereiding van de Super League in het gedrang zou brengen”, zo klinkt het bij de Madrileense ondernemingsrechtbank.

Maandag had UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin na een vergadering in Montreux gezegd dat hij zo snel mogelijk sancties wil opleggen aan de twaalf clubs die zich in de nacht van zondag op maandag als stichtende leden van de Super League hebben gepresenteerd.

De UEFA-voorzitter benadrukte dat de spelers van clubs die op eigen initiatief deelnemen aan de Super League zullen worden uitgesloten. Daardoor zouden ze niet meer kunnen deelnemen aan internationale competities, zoals EK en WK, omdat ze niet meer voor hun nationale team mogen uitkomen.

De Super League Company kondigde meteen daarna aan dat ze zelf al juridische stappen had genomen om eventuele maatregelen van UEFA te counteren.