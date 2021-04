Hoe gaat het eraan toe bij de 12 juryleden in de zaak-George Floyd? Afgezonderd in hotel en pas vrij als ze het eens zijn

Drie weken lang moesten ze in de rechtbank luisteren naar getuigenverklaringen en pleidooien van advocaten. En nu is het aan hen: de twaalf juryleden in de zaak-George Floyd. Zij moeten bepalen of voormalig politieagent Derek Chauvin schuldig is aan de dood van de zwarte man in Minneapolis. Waar zijn de twaalf afgezonderd? Hoe groot is de druk op hun schouders? En wat als ze niet tot een unaniem oordeel komen?