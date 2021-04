Ouders vragen vrijspraak voor gebroken dijbeen van driejarig dochtertje: “Ze heeft ADHD en een hoge pijngrens”

Brugge - Een 34-jarige moeder en haar 32-jarige ex-partner vragen in beroep de vrijspraak voor de mishandeling van hun driejarig dochtertje. Het meisje belandde met een dijbeenbreuk in het ziekenhuis.

Op 10 januari 2018 bracht vader L.V. het meisje naar de spoeddienst van het AZ Sint-Lucas in Brugge. Volgens de ouders was het kindje uit haar bed gevallen, maar tegen twee verpleegsters biechtte het meisje op dat het mama S.V. was die haar had geslagen. De ouders werden vervolgd en de mama werd veroordeeld tot dertig maanden cel. De vader werd vrijgesproken.

Te milde straf

Het parket ging in beroep, maar is nu akkoord met de vrijspraak van de vader. Wel vindt de procureur-generaal de straf van dertig maanden heel erg mild. “Dat het een ongeluk was, is uitgesloten. De deskundigen zijn het er over eens dat de breuk veroorzaakt werd door een kracht die groter moet zijn geweest dan het gewicht van het kind.”

De procureur-generaal verwees ook naar hoe agressief S.V. die avond was. “Zelfs toen de papa met het kindje naar het ziekenhuis vertrok, gooide je nog een Xbox naar zijn hoofd”, klonk het. Hij vindt dat de moeder haar verantwoordelijkheid moet opnemen en bekennen. “Als moeder kan je soms overkoken, dat maakt van jou geen onmens. Maar je mag niet koppig zijn.”

Geen blauwe plekken

Haar advocaat sluit de these van een ongeval niet uit. “Het meisje had ADHD en een hoge pijngrens. Dat er geen blauwe plekken zijn vastgesteld, toont aan dat er geen derde betrokken is.” Hij wijst er ook op dat de agressie die avond naar haar partner gericht was, en niet naar de kinderen.

Ook de vader blijft erbij dat het om een ongeluk ging. “Onderzoek wees uit dat het bedje slechts bescherming biedt tot de leeftijd van 2,5 en zij was bijna drie jaar oud.” Moeder S.V. kon enkel huilend uitbrengen dat ze er niks mee te maken had. Uitspraak op 26 mei.