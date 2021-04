Goed nieuws voor vaccinatiecampagne na onderzoek van J&J-vaccin. “Veiliger om gevaccineerd te worden met dit vaccin dan om besmet te raken met Covid”

Het is een pak veiliger om gevaccineerd te worden met het Johnson & Johnson-vaccin dan om besmet te raken met Covid-19. Dat is de conclusie van het Europese waakhond voor geneesmiddelen na onderzoek. Johnson & Johnson besliste daarop om de leveringen onmiddellijk te hervatten. Er komt wel een waarschuwing voor het uiterst zeldzame type bloedklonter op de bijsluiter.

De kans dat je zo’n bloedklonter krijgt is uiterst klein – op 7 miljoen vaccinaties in de Verenigde Staten zijn er acht gevallen gemeld. Als je het meemaakt, is het perfect te behandelen als je er op ...