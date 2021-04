Alternatief voor Super League op komst? “UEFA werkt achter de schermen aan financiële injectie voor Champions League”

De Europese Voetbalconfederatie UEFA werkt achter de schermen aan een deal van 6 miljard euro met het Britse investeringsfonds Centricus voor een nieuwe en meer lucratieve Champions League, zo vernam het financieel nieuwsagentschap Bloomberg dinsdag uit goede bron

De Europese Voetbalconfederatie UEFA werkt achter de schermen aan een deal van 6 miljard euro met het Britse investeringsfonds Centricus voor een nieuwe en meer lucratieve Champions League, zo vernam het financieel nieuwsagentschap Bloomberg dinsdag uit goede bron.

Het in Londen gevestigde investingsbedrijf Centricus zou al enkele maanden in gesprek zijn met UEFA. Aanvankelijk zou er een pakket van 4,2 miljard euro op tafel gelegen hebben, maar dat werd na de bekendmaking van de plannen van de Super League verhoogd tot 6 miljard euro. Centricus en UEFA wilden niet officieel reageren op het nieuws.

Maandag zette het Uitvoerend Comité van de UEFA het licht op groen voor een ingrijpende hervorming van de Champions League. Vanaf het seizoen 2024-2025 starten niet langer 32, maar wel 36 clubs in de groepsfase van het kampioenenbal. Het verdwijnen van de acht poules in de eerste ronde ten voordele van een minikampioenschap dat geleend werd uit de schaakwereld en tien extra wedstrijden voor de teams: dat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe format. Door het grotere aantal wedstrijden en stijgende tv-rechten zou er meer geld naar de clubs stromen.

De hervorming kwam er uren na de bekendmaking van twaalf topclubs om door te gaan met hun plannen om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League, die volgens hen niet genoeg zou opbrengen.

De stichtende clubs zijn AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Als startkapitaal zeggen zij over 3,5 miljard euro te beschikken, waardoor elke club jaarlijks verzekerd is van 300 miljoen euro aan inkomsten.