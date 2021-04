Hoopvol nieuws: “Kevin De Bruyne kan mogelijk al spelen in Carabao Cup-finale van zondag”

Hoopvol nieuws voor Manchester City: Kevin De Bruyne kan mogelijk al opnieuw spelen in de Carbao Cup-finale van zondag tegen Tottenham. Volgens The Athletic brachten de laatste scans geen verdere complicaties van zijn enkelblessure aan het licht.

De Bruyne moest afgelopen weekend in de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea vlak na rust naar de kant. Onder druk van N’Golo Kanté was de Rode Duivel door zijn rechterenkel gegaan. “Het ziet er niet goed uit”, meldde trainer Pep Guardiola achteraf. “Op zondag zullen we een scan nemen.”

Volgens The Athletic bracht die scan geen grote euvels aan het licht. De wedstrijd van woensdagavond tegen Aston Villa komt nog te vroeg, maar de Carabao Cup-finale tegen Tottenham behoort wel tot de mogelijkheden. De volgende match voor City is de halve finale van de Champions League, volgende woensdag, tegen Paris Saint-Germain.