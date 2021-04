Wouter Van Besien naar raad van bestuur NMBS

Voormalig Groen-voorzitter Wouter Van Besien wordt bestuurder bij spoorwegmaatschappij NMBS. Dat bevestigt de man zelf. Vrijdag wordt zijn zitje bij de raad van bestuur bekrachtigd.

Van Besien zetelt nog als Antwerps gemeenteraadslid voor zijn partij. Hij was de kopman en kandidaat-burgemeester, maar slaagde er uiteindelijk niet in om N-VA-voorzitter Bart De Wever uit het Schoon Verdiep te verdrijven. In 2019 duwde hij de Vlaamse lijst in de provincie Antwerpen, maar hij raakte uiteindelijk niet meer verkozen.

Dus gooide Van Besien het over een andere boeg. Hij werd coördinator duurzaam en ethisch bankieren bij VDK Bank. Het fractieleiderschap in de Antwerpse gemeenteraad liet hij aan zijn partijgenoot Imade Annouri.