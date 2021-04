Nederland versoepelt: “Een balanceeract, geen gok”

De Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) heeft tijdens een persconferentie een groot aantal versoepelingen aangekondigd. Zo verdwijnt de avondklok en kun je vanaf 28 april opnieuw genieten van een terrasje in Nederland, zij het met strikte voorwaarden. Nederland wil rond de zomer van de meeste maatregelen af. “Dit is geen gok, dit is een balanceeract.”

“We zijn blij dat dit kan, want de samenleving snakt naar meer mogelijkheden”, zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie over versoepelingen van de coronamaatregelen. “Die versoepelingen blijven ongelofelijk spannend vanwege de druk die nog altijd op de ziekenhuiszorg ligt. En toch durven we deze eerste stap nu aan. Een beperkte stap. Maar we kunnen ons weinig tegenvallers permitteren, omdat het in de zorg alle hens aan dek is en voorlopig zo zal blijven. Dit is geen gok, maar wel een balanceeract. We zijn heel voorzichtig.” In de cijfers ziet hij dat het aantal ziekenhuisopnames op een plateau zit en de komende tijd gaat dalen. “Op basis van de modellen nemen we het risico.”

Horeca

Daarom zijn de eerste versoepelingen van het Nederlandse vijfstappenplan nog tamelijk voorzichtig. Zo mogen de terrassen vanaf woensdag 28 april wel weer open, maar onder strikte voorwaarden. “Ik begrijp heel goed dat horecaondernemers op meer hadden gehoopt, in stap twee kijken we opnieuw naar verruimingen voor horeca.” Zo mogen nu maar twee mensen die niet tot een gezin horen, samenzitten aan een tafeltje. In totaal mogen nooit meer dan vijftig mensen op een terras zitten. De terrassen mogen maar open zijn tussen het middaguur en 18 uur. Klanten moeten reserveren en horecamedewerkers moeten controleren of zij klachten hebben.

Ook de avondklok vervalt, niet-essentiële heropenen, studenten moeten minstens één ker per week naar de les kunnen en voor heel wat mensen misschien het belangrijkst: mensen mogen opnieuw twee mensen bij hen thuis ontvangen.

Hele mooie zomer

Nederland wil tegen de zomer zo goed of alle coronamaatregelen lossen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) herhaalde nog eens dat Nederland ervan uitgaat dat alle inwoners tegen begin juli al minstens één prik hebben gekregen. “Als we daar zijn, belooft het een hele mooie zomer te worden. Prik voor prik komt het normale leven steeds dichterbij.” Toch waarschuwde hij nog eens. “Iedereen moet zich inspannen. Hou je aan de regels. Versoepelen mag niet versloffen worden. We nemen een stap maar een hele kleine. Het is nog niet bijna zomer. We staan nog maar aan het begin van de lente.”