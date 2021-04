Nieuwe doorbraak: complotdenkende “goeroe” zit achter de ontvoering van het Franse meisje Mia (8)

Nieuwe doorbraak in de ontvoering van het Franse meisje Mia (8), die zondag levend teruggevonden werd in Zwitserland. De Fransman Rémy Daillet-Wiedemann, de “goeroe” van een beweging complotdenkers zou verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de ontvoering.

Frankrijk is al een week in de ban van de ontvoering van het Franse meisje Mia. De achtjarige, die tijdelijk bij haar grootmoeder woonde, werd dinsdag 13 april op vraag van haar eigen moeder ontvoerd door een groep complotdenkers. Mia werd zondag levend teruggevonden in het bijzijn van haar moeder in Zwitserland.

Het was al duidelijk dat de complotdenkers op vraag van de moeder handelden, maar nu hebben ze ook de naam van het brein achter de organisatie: Rémy Daillet-Wiedemann. De 54-jarige Fransman was even politicus van de Franse centraal-democratische partij Mouvement Démocrate (MoDém), maar leidt nu zijn eigen extreemrechtse beweging vanuit Maleisië. De beweging heeft slechts een doel: de Franse staat, die hij “een dictatuur” noemt, omverwerpen. Alleen zo zouden de Fransen komaf kunnen maken met 5G, massa-vaccinaties en pedofiele hogere instanties. Op zijn website “Renversement Gouvernement Français” staan zelfs tips hoe je in het buitenland kan onderduiken en hoe je je kind thuisonderwijs kan geven. De Franse veiligheidsdiensten hield Daillet-Wiedemann en zijn beweging al langer in de gaten.

De naam van de complotdenker viel volgens het parket van Nancy meermaals uit de bus tijdens het verhoor van vijf verdachten. Reden genoeg om dinsdag tegen Daillet-Wiedemann een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen. De moeder zou immers met hem contact hebben opgenomen, waarna hij een groep ontvoerders samenstelde en de plannen verder uitwerkte als een militaire operatie.

Daillet-Wiedemann sprak dinsdag met de Franse zender BFM TV. Hij weigerde te vertellen welke rol hij had bij de ontvoering, maar hij wou wel kwijt dat de arrestaties “schandalig” waren. De verdachten waren “redders” die de gezinssituatie hersteld hadden.