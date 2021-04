Veertiger uit Hoevenen op Europe’s Most Wanted-lijst: smokkelaar regelde coke en heroïne voor ‘eindbaas’ Piet S.

Stabroek -

De Nederlandse autoriteiten zijn op zoek naar Tom Michielsen uit Hoevenen. De veertiger werd dinsdag op Europe’s Most Wanted-lijst gezet. Michielsen speelde een belangrijke rol in de organisatie rond Piet S., een van Nederlands grootste drugscriminelen die door het parket van Den Haag omschreven wordt als “eindbaas van een bv in drugs”. In onderschepte chatberichten heeft de Hoevenaar het over coke en heroïne.