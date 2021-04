Ook vader en dochter bij dodelijke slachtoffers brand Anderlecht: “Ze woonden op het vijfde en zaten als ratten in de val”

Brussel / Anderlecht - De verwoestende brand zondagnacht in een pand in de Heyvaertstraat in Anderlecht heeft uiteindelijk drie doden gemaakt. Een drone van de federale politie vond dinsdagmiddag nog twee stoffelijke overschotten. Volgens familie, die het duo eerder als vermist opgaf, gaat het om Alseiny Sylla (41) en zijn dochter Fatoumata (14).

Fatoumata Yssa, 14 jaar Foto: cds

Alseiny Yssa (41) Foto: cds

“Ze woonden op het vijfde en zaten als ratten in de val”, vertellen omwonenden. Gisteren trachtte het Disaster Victim Identification team van de federale politie de lichamen te bergen, met behulp van container die opgetrokken werd door een grote kraan. Het pand betreden was geen optie, gezien het instortingsgevaar.

Alseiny heeft vier kinderen, twee zoons en twee dochters. Zijn oudste zoon Facine was gisteren ter plekke. “Ik woon niet meer thuis. Mijn vader en mijn zus zijn alles voor me. Ik weet niet wat gedaan.” Alseiny is afkomstig van Guinee en werkte hier in de bouw. “Een goede man, een goede vader”, klonk het bij de Guineese gemeenschap.

Ook het eerste slachtoffer dat maandag aangetroffen werd, is van Guineese afkomst. Het gaat om Mamadou Diallo (25) een student die onder meer bij SK Vlezenbeek en KSKL Ternat gevoetbald heeft in Vlaams-Brabant.

Diallo speelde alleen bij de jeugd van SK Vlezenbeek. Toch herinnert zijn voormalige jeugdtrainer bij de scholieren Erik Drobe hem nog goed. “Hij was een klasbak, zowel op als naast het veld”, zegt Drobe. “Enerzijds een topspeler, en anderzijds ook steeds dankbaar voor wat we als club voor hem deden. Mamadou luisterde niet alleen steeds aandachtig naar alle richtlijnen op trainingen en tijdens de wedstrijden, maar ook daarnaast was niets hem te veel. Op eetfestijnen komen helpen bijvoorbeeld deed hij altijd met de grote glimlach.”

Mamadou Diallo (25)

Het parket laat weten dat er inderdaad nog twee lichamen aangetroffen zijn, maar wil niet vooruitlopen op de identiteit. “We moeten eerst de lichamen bergen.” Wat de brand precies veroorzaakt heeft, is ook nog steeds niet duidelijk. Door het instortingsgevaar kon de brandexpert het pand nog niet betreden.