Kelner Karel B. (54) naar assisen voor ‘tiramisu-moord’ op zijn vrouw, maar zelfs schoonfamilie gelooft in zijn onschuld

Vijf jaar geleden overleed Annick Haesevoets (45) uit Alken, na het eten van een potje tiramisu. Volgens de speurders draaide haar echtgenoot een grote dosis medicijnen door haar dessertje. Karel B. (54) ontkent dat al jaren, maar nu is toch beslist dat de man zich voor een assisenjury moet verantwoorden voor moord. En dat terwijl zelfs zijn schoonfamilie blijft geloven in zijn onschuld.

Hij was aan de slag als kelner in een Hasseltse horecazaak. En als er eten over was, nam Karel B. uit Alken al eens een overschotje mee naar huis. Zo ook op 27 april 2016. B. bracht een potje tiramisu ...