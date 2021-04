Joe Biden: “Bewijzen overweldigend, ik bid voor het juiste vonnis in zaak George Floyd”

De Amerikaanse president Joe Biden bidt naar eigen zeggen voor het juiste vonnis in het proces rond de dood van George Floyd. De president noemt de bewijzen in de zaak overweldigend.

Biden zei dat hij zich openlijk kon uitlaten over het lopende spraakmakende proces omdat de jury zich heeft afgezonderd om zich te buigen over de schuldvraag. De president sprak maandag nog met familie van Floyd, een 46-jarige Afro-Amerikaan die tijdens een hardhandige arrestatie door een blanke agent stierf. Biden nam contact op met hen om zijn steun te betuigen.

De president voelde naar eigen zeggen druk en angst bij de nabestaanden. De jury in het proces beraadt zich dinsdag over het lot van de 45-jarige Derek Chauvin, de inmiddels ontslagen politieagent die ruim negen minuten een knie op Floyds nek drukte. De gebeurtenis eind mei vorig jaar in de stad Minneapolis, waarvan dramatische beelden op sociale media verschenen, leidde tot protesten in de Verenigde Staten en elders tegen politiegeweld en racisme.