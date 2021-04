De eerste opdracht voor kandidaat-opvolger van Merkel: snel wat populairder worden

Na een pijnlijke machtsstrijd binnen de unie van CDU en CSU is de beslissing dan toch gevallen: Armin Laschet (60) wordt naar voren geschoven als kandidaat-opvolger van Angela Merkel (66). Maar de man heeft nog een moeizame weg af te leggen tot de verkiezingen in september, want amper 13 procent van de Duitsers ziet in hem een goede bondskanselier. “Als CDU de grootste partij wil blijven, zal Laschet standvastiger moeten overkomen.”

Populair is hij niet bij de Duitsers, maar Armin Laschet is een winnaar. In 2017 won hij de verkiezingen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en sinds januari is hij ook partijleider van CDU. Hij slaagde ...