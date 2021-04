Buschauffeur Pierre (51) was kerngezond, maar bezweek aan coronavirus: “Nochtans strikt alle maatregelen gevolgd”

Zedelgem / Brugge -

De 51-jarige buschauffeur Pierre Bogaert uit Zedelgem is maandag overleden aan het coronavirus. Hij werd eind maart in het ziekenhuis opgenomen na een besmetting en verloor de strijd tegen het virus. “Volgens de dokters was hij een van de jongste en ergste patiënten”, aldus zijn vrouw.